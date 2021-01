Schramböck: Skigebiete in Österreich bleiben offen

Party-Alarm um Skiurlauber in St. Anton am Arlberg

Für Schlagzeilen sorgt derzeit auch St. Anton am Arlberg: Dutzende sogenannte „Ski Bums“ - junge Briten, Schweden und Dänen mit den Vorlieben Snowboarden, Skifahren und Partys - quartierten sich in dem bekannten Tiroler Wintersportort ein. „Offenbar kursieren Tipps im Internet, wie man Verbote umgeht und unbehelligt nach St. Anton kommt, nämlich mit dem Zug aus Zürich“, sagte der St. Antoner Bürgermeister Helmut Mall in einem Bericht der „Tiroler Tageszeitung“. Es gebe Fotos, wo „30 bis 40 Partygäste zu sehen sind“, so Mall, der sich auch über schwarze Schafe unter den Vermietern empört zeigte.