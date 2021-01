Proteste und Tote: Die Virus-Hotspots der Welt

Weltweit sterben 2,2 Prozent der mit Covid-19 infizierten Personen an der Krankheit. In Afrika sind es unterdessen 2,5 Prozent- in Mali sogar vier Prozent, in Liberia 4,4 Prozent und im Sudan sechs Prozent. Als Hauptgrund sieht Nkengasong einen Mangel an Sauerstoffflaschen. Zudem seien die Gesundheitssysteme in vielen Staaten bereits zuvor angeschlagen gewesen. In absoluten Zahlen sind in Afrika aber relativ wenig Menschen am Virus gestorben - nach offiziellen Angaben waren es bisher 81.000. Das sind weniger als etwa in Italien mit 85.881 Toten.