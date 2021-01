Vor einem Jahr wurde 1. Fall in Italien gemeldet

Das chinesische Ehepaar war bereits einige Tage mit einer Touristengruppe in Italien unterwegs, bevor es in Rom ins Spital eingeliefert wurde. Zwölf Teilnehmer derselben Reisegruppe, sowie Mitarbeiter des Hotels, in dem das Paar in Rom übernachtet hatte, wurden untersucht. Das Hotel wurden geschlossen. Sechs Monate lang blieb das chinesische Paar zur Behandlung in der italienischen Hauptstadt, bevor es genesen war und nach einer längeren Rehabilitationsphase wieder in die Heimat zurückkehren konnte.