Coronavirus: Die Welt schottet sich ab

Personen, die in einer anderen Region als die eigenen Familienangehörigen leben, oder studieren, sollen den Ort nicht verlassen, an dem sie sich befinden, hieß es in einem Schreiben der italienischen Regierung am Samstagabend. „Wer die eigenen Angehörigen liebt und im Interesse der Gemeinschaft müssen wir auf Reisen verzichten“, hieß es in der Pressemitteilung. So beschloss die Regierung am Samstag die Aussetzung von Nachtzügen auf der Nord-Süd-Achse. Der Flugverkehr wurde stark reduziert. Viele Airports sind geschlossen.