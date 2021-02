Das haben Britney, Paris und Meghan gemeinsam!

Für die meisten Frauen ist der 40er ein Angstdatum. Der 30er ist vorbei, ein neuer Lebensabschnitt beginnt, bis zu dem man dieses und jenes geschafft haben will. Baby, Hochzeit, Beruf. Herzogin Meghan Markle hat dies alles bereits erreicht und konzentriert sich nun auf ihr neues Business, das sie mit Prinz Harry betreibt. Sie produzieren gemeinsam Podcasts und drehen für Netflix Dokus. Außerdem investiert die ehemalige Schauspielerin in erfolgversprechende Start-ups von Frauen. Ihrem 40. Geburtstag am 4. August sieht sie deshalb gelassen entgegen. Und stimmen die Gerüchte, so geht davor auch noch ihr größter Wunsch in Erfüllung: jenem nach einem zweiten Baby.