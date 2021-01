Paris Hilton will Zwillinge per Invitro-Methode

Feiert im Februar 40. Geburtstag

Vor ihrem runden Geburtstag am 17. Februar ist Paris nicht bange: „Ich sehe noch immer so aus wie früher. Ich habe nie etwas an mir machen lassen. Kein Botox, keine Füllmittel spritzen, keine Schönheitsoperationen.“ Das Geheimnis ihres jungen Aussehens: „Meine Mutter hat mir bereits im Alter von sieben Jahren geraten, nicht in die Sonne zu gehen!“