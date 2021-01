Paris Hilton plant ihre Hochzeit mit Carter Reum

Hilton schwärmt von Carter Reum

Paris Hilton und Carter Reum sind seit etwas mehr als einem Jahr liiert. Erst vor wenigen Monaten schwärmte die Blondine, die zuvor mit Chris Zylka verlobt war, in einem Interview von ihrer Liebe zu ihrem Freund, den sie schon seit 15 Jahren kennt. „Nach meiner letzten Trennung dachte ich, ich würde für immer allein bleiben. Ich dachte, ich gebe auf und konzentriere mich auf mich selbst. Ich brauche niemanden mehr. Dass ich mich also tatsächlich verliebt habe, dafür bin ich einfach so dankbar.“