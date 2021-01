Hofer fordert neue Strategie gegen Corona-Pandemie

FPÖ-Chef für Ende des Lockdowns unter klaren Regeln

Hofer spricht sich hingegen für ein Ende des Lockdowns unter klaren Regeln aus. „Wir sehen ja bereits im Lebensmittelhandel, dass sich die Menschen dort klar und mit ganz wenigen Ausnahmen an Abstandsregeln und Maskenpflicht halten“, so der FPÖ-Chef. Er hinterfragt, warum das in der Gastronomie oder im Kulturbetrieb anders sein sollte. Wenn man die Menschen aus dem öffentlichen Raum ins Private dränge, gebe es dort „keine klaren Regeln“, die überprüfbar wären.