Regierung berät am Montag mit Experten und Ländern

Lage in Österreich „stabil“

Diese Entwicklung werde vor allem durch neue, ansteckendere Mutationen des Virus getrieben, wie zum Beispiel die Briten-Mutation. Die Situation war auch ein zentrales Thema des Europäischen Rates am Donnerstag. In Österreich sei die Lage derzeit stabil und wir befänden uns im besten Drittel der EU-Staaten was die Neuinfektionen, 7-Tages-Inzidenz und die Tests betrifft, betont das Bundeskanzleramt.