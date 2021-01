Anschober-Appell an Impf-Vordrängler: „Hände weg!“

„Kämpfen um jede Dosis“

Zu den Lieferkürzungen des Impfstoff-Herstellers AstraZeneca sagte der Gesundheitsminister am Samstag am Rande einer Pressekonferenz in Gramastetten, dass man dies „nicht einfach so hinnehmen“ dürfe und „um jede Dosis kämpfen“ wolle. „Wir sind vorbereitet auf solche Situationen.“ Zu sagen, welche Gruppe nun um wie viel später drankommen könnte, sei aber „noch viel zu früh“.