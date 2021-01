Wegen Mutationen: Lockdown-Ende in weiter Ferne

Südafrikanische Mutation auch hier

So weit, so schlecht, denn die britische Mutante ist nicht die einzige, die die Welt in Schach hält. Auch in Südafrika wurde eine Mutation festgestellt, die starke Ähnlichkeiten mit der britischen hat. Und auch diese beginnt sich zu verbreiten. So wurde sie in den vergangenen Tagen in Kuba, Panama - und im Tiroler Zillertal nachgewiesen. Betroffen sind offenbar auch die Bezirke Innsbruck-Land und -Stadt.