Musikproduzent Phil Spector an Corona gestorben

Musikproduzent wegen Mordes hinter Gittern

Spector galt als einer der einflussreichsten Produzenten im Bereich der Rock- und Popmusik. Er ist der Erfinder der legendären „Wall of Sound“-Aufnahmetechnik. Anfang der 70er-Jahre produzierte er die letzte Beatles-LP „Let it be“ und die ersten Solo-Alben der Ex-Beatles John Lennon („Imagine“) und George Harrison („All Things Must Pass“). Auch mit anderen Musikgrößen wie Tina Turner und The Ramones arbeitete er zusammen.