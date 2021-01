Thermenöffnung gefordert

Er tritt, ähnlich wie in der Gastronomie, für eine Lockerung nach dem 24. Jänner ein. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass sich Skifahrer in Massen an den Liften drängen und die Thermen im Burgenland, die alle Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben, um endlich wieder aufsperren zu können, schon seit Wochen zur Gänze auf Gäste verzichten müssen“, sagt Tunkel. Die Thermen seien ein wichtiger Faktor des burgenländischen Wintertourismus. „Wir brauchen hier dringend eine valide und praktikable Teststrategie, um ein sicheres und kontinuierliches Offenhalten der Betriebe zu ermöglichen“, betont der Geschäftsführer. Zusätzlich könnte dadurch der Andrang in den Skigebieten zumindest punktuell entlastet werden, ist Tunkel überzeugt.