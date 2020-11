Kindergarten-Neubau in St. Andrä ist fix

„Wir freuen uns riesig, dass dieses so wichtige Projekt für die Zukunft unserer Kinder genehmigt worden ist“, sagt Stadtchefin Maria Knauder. Das pädagogische Konzept für den Neubau, der hinter der Volksschule in St. Andrä geplant ist, wurde von der Kindergartenpädagogin Maria Gritsch-Wastian erstellt. „Dafür gab es sehr viel Lob“, so die Gemeindechefin.