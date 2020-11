Schulen in Kärnten sind nicht leer

Konkret: Von den 41.300 Pflichtschülern zwischen sechs und 14 Jahren sind am Dienstag 6600 in den Klassen gesessen. Der Bedarf in den Städten wie Klagenfurt und Villach war sehr hoch, im ländlichen Bereich sehr niedrig. Auch zwischen den einzelnen Schultypen herrschen Unterschiede: In den Volksschulen kamen ein Viertel der Mädchen und Buben, an den AHS-Unterstufen nur vier Prozent. Im Vergleich zum ersten Lockdown fragt diesmal niemand, warum Kinder nicht zu Hause versorgt werden können. Die Gründe liegen auf der Hand: Immer weniger arbeiten im Home Office, viele Eltern haben keinen Urlaub mehr - und die Sonderbetreuungszeit wird durch die offenen Schulen ausgehebelt.