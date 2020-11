Lockdown im November ist „der beste Zeitpunkt“

In Österreich tritt am Dienstag 0 Uhr der zweite Lockdown in Kraft. Neben Gastronomie und Freizeiteinrichtungen sind von den Restriktionen natürlich auch Hotels und Beherbergungsbetriebe betroffen. Nach den schwierigen Monaten, die hinter der Branche liegen, schmerzt jeder Euro Umsatzverlust. Doch: „Der November ist ein Monat, der nicht so stark gebucht ist, und so gesehen der beste Zeitpunkt“, so der Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung. „Auch weil die Infektionszahlen jetzt so rapide steigen.“