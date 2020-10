Trotz Urlaubsboom im Land weniger Nächtigungen

Die Corona-Krise hinterließ in der bisherigen Sommersaison tiefe Spuren, vor allem in der Bundeshauptstadt. So sind die Übernachtungszahlen auch im September abgesackt: um 14,1 Prozent auf 9,84 Millionen. Zudem brachen aufgrund zahlreicher Reisewarnungen die Nächtigungen ausländischer Gäste um 26,2 Prozent ein. Ein Hoffnungsschimmer: Urlaub daheim erlebt eine Renaissance: Bei Gästen aus Österreich konnte ein Plus von 13,9 Prozent verzeichnet werden.