Rennradler und E-Biker im Clinch – zwei Verletzte

Radfahren boomt. Doch auf den Radwegen wird es zuweilen eng. Das schafft Konflikte zwischen den unterschiedlichen Gruppen. In Tirol endete am Donnerstagnachmittag eine Auseinandersetzung mit zwei Verletzten.
Es sollte ein schöner Ausflug werden, doch er endete für einen 52-Jährigen im Krankenhaus. Was war geschehen? Der Mann war gemeinsam mit einer 77-Jährigen mit E-Bikes auf dem Radweg von Volders in Richtung Hall unterwegs. Kurz nach einer Bahnbrücke in Volderwald wurden sie von einer Gruppe Rennradfahrern überholt. Offenbar gerieten sich die Radfahrer dabei in die Quere.
Beide E-Biker stürzten
Ein Streit entwickelte sich, es fielen unschöne Worte zwischen den Radfahrern. In der Folge verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit der 77-Jährigen zusammen. Durch die Kollision kamen beide E-Biker zu Sturz und verletzten sich. Der 52-Jährige so schwer, dass er von der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert werden musste.
Die Polizei spricht von weiteren Erhebungen zu dem Fall. Es muss wohl geklärt werden, ob die Rennradfahrer Mitschuld am Unfall hatten.
