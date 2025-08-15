Rennradler und E-Biker im Clinch – zwei Verletzte

Es sollte ein schöner Ausflug werden, doch er endete für einen 52-Jährigen im Krankenhaus. Was war geschehen? Der Mann war gemeinsam mit einer 77-Jährigen mit E-Bikes auf dem Radweg von Volders in Richtung Hall unterwegs. Kurz nach einer Bahnbrücke in Volderwald wurden sie von einer Gruppe Rennradfahrern überholt. Offenbar gerieten sich die Radfahrer dabei in die Quere.