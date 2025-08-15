Das alles soll sich jetzt auf Wiens Märkten ändern

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Wiens Märkte als veraltet und verstaubt belächelt. Heute sind sie beliebter denn je und zu wichtigen Einkaufs- und Treffpunkten im Bezirk geworden. Einer der bekanntesten ist der Viktor-Adler-Markt in Favoriten. Dort, wo sich SPÖ und FPÖ in jedem Wahlkampf ein beinhartes Match liefern, flanierte die „Krone“ gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Emmerling über den quirligen Schmelztiegel.