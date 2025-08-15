Das alles soll sich jetzt auf Wiens Märkten ändern

Wiens Märkte boomen. Die Besucherzahlen steigen kontinuierlich und das Angebot wächst weiter. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) hat in der rot-pinken Stadtregierung auch die Marktagenden übernommen. Was hat die neue, verantwortliche Stadträtin vor? Die „Krone“ war mit ihr am Viktor-Adler-Markt unterwegs.
Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Wiens Märkte als veraltet und verstaubt belächelt. Heute sind sie beliebter denn je und zu wichtigen Einkaufs- und Treffpunkten im Bezirk geworden. Einer der bekanntesten ist der Viktor-Adler-Markt in Favoriten. Dort, wo sich SPÖ und FPÖ in jedem Wahlkampf ein beinhartes Match liefern, flanierte die „Krone“ gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Emmerling über den quirligen Schmelztiegel.
Seit Juni 2025 ist die gebürtige Kärntnerin in der rot-pinken Stadtregierung für Wiens Märkte zuständig. Und sie hat viel vor.
