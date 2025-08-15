Motorradfahrer stürzte bei Unfall in den Fritzbach
Von Straße abgekommen
Von der Straße abgekommen und mitsamt seinem Fahrzeug in den Fritzbach gestürzt ist ein Motorradfahrer auf der B99, der Katschberg-Straße, zwischen Pöham und Hüttau im Salzburger Pongau. Es rückten das Rote Kreuz, die Polizei, die Wasserrettung und die Freiwillige Feuerwehr zur Unfallstelle aus.
Beim Eintreffen der Wasserrettung kurz nach der Alarmierung um 13.05 Uhr am Freitag konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Der Biker hatte es selbstständig aus dem Bach geschafft. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt.
Die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen barg das Motorrad aus dem Bachbett.
