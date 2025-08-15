Motorradfahrer stürzte bei Unfall in den Fritzbach

Von der Straße abgekommen und mitsamt seinem Fahrzeug in den Fritzbach gestürzt ist ein Motorradfahrer auf der B99, der Katschberg-Straße, zwischen Pöham und Hüttau im Salzburger Pongau. Es rückten das Rote Kreuz, die Polizei, die Wasserrettung und die Freiwillige Feuerwehr zur Unfallstelle aus.