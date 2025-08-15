Trump, Putin und die Vermessung der Welt

Donald Trump reiste mit einer Mischung aus Selbstgewissheit und Vorsicht an. Im Wahlkampf 2024 hatte er versprochen, den Krieg in wenigen Tagen zu beenden – eine Ankündigung, die nun schwer ihm lastet. Seine Rhetorik schwankt zwischen der Aussicht auf einen historischen Friedensschluss und dem Eingeständnis, dass der Konflikt komplizierter ist als erwartet. Mal spricht er vom Gipfel als „Anhörungssitzung“, mal von einer Chance auf einen „Landtausch“ – einem Deal, der Gebietsverluste Kiews gegen Waffenruhe vorsähe und in der Ukraine wie in Europa auf entschiedene Ablehnung stößt.