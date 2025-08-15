Mariazell: Serie an Motorrad-Unfällen geht weiter

Das perfekte Sommerwetter lockt dieser Tage viele Motorradfahrer ins Mariazellerland (Steiermark). Die Folge: eine Serie an Unfällen. Am Feiertag stürzte ein 36-jähriger Niederösterreicher gegen eine Baumgruppe, er wurde am Kopf und im Gesicht verletzt.
Der 36-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya war der Vorletzte in einer Gruppe von Motorradfahrern, als sich gegen 11 Uhr auf der B24 kurz vor Greith der Unfall ereignete. In einer Linkskurve kam der Biker von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Nach mehreren Metern prallten der Lenker und sein Motorrad gegen eine Baumgruppe.
Mitglieder der Gruppe, darunter auch zwei ausgebildete Rettungssanitäter, setzen sofort die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr wurde der verletzte Lenker von Teams des Roten Kreuz Mariazellerand versorgt, in eine Vakuummatratze und anschließend mittels Korbschleiftrage über die Böschung auf die Straße gebracht.
Der Niederösterreicher erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Kopf und im Gesichtsbereich. Er wurde in stabilem Zustand vom Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.
