Mariazell: Serie an Motorrad-Unfällen geht weiter

Der 36-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya war der Vorletzte in einer Gruppe von Motorradfahrern, als sich gegen 11 Uhr auf der B24 kurz vor Greith der Unfall ereignete. In einer Linkskurve kam der Biker von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Nach mehreren Metern prallten der Lenker und sein Motorrad gegen eine Baumgruppe.