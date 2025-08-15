Minister: „Ich will die strengsten Asylregeln“

Weniger Sozialbetrug, stattdessen mehr Betrug mit Sozialleistungen

Ein großes Thema war zuletzt auch der Sozialleistungsbetrug. „Ein Phänomen, das wahrscheinlich in den letzten Jahren stärker geworden ist im Vergleich zu Sozialbetrug“, so Karner. Während also Schwarzarbeit zurückgeht, steigt der Betrug mit Sozialleistungen.„Während früher an der österreichischen Grenze fast jeder um Asyl angesucht hat, tut das nur mehr jeder Fünfte. Das bedeutet, dass die meisten weiterreisen. Das unterstreicht aber auch, dass unsere Kontrollen mittlerweile sehr intensiv und heftig sind.“ Die Migranten reisten nun nach Frankreich, Spanien und Portugal, um schwarzzuarbeiten.