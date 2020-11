4135 Corona-Neuinfektionen in Österreich

4135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand Montag 9.30 Uhr) österreichweit gemeldet worden. Auch weiterhin steigt die Zahl der Hospitalisierungen im Zuge einer Infektion mit dem Coronavirus dramatisch: So musste allein auf den Intensivstationen innerhalb der vergangenen 24 Stunden ein Plus von 15 Prozent an Covid-Patienten verzeichnet werden.