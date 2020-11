Geschäfte sollen im Lockdown um 19 Uhr schließen!

Handelsverband: „Planungssicherheit“ für Mitarbeiter und Kunden

Der Handelsverband begrüßte die Pläne und hofft auf eine baldige Verordnung des Gesundheitsministeriums. „Die Ausgangsbeschränkungen machen eine temporäre Anpassung der Öffnungszeiten erforderlich. Ein einheitlicher Ladenschluss um 19 Uhr würde sowohl den Mitarbeitern als auch den Unternehmen sowie den Kunden Planungssicherheit geben“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Allerdings darf die Beschränkung nur so lange gelten wie die Ausgangsregelung.“