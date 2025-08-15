Stier stieß Mann zu Boden und attackierte weiter

In Vorarlberg kam es am Freitag zu einem dramatischen Vorfall auf einer Alpe: Als ein Mann einen Fußball, der sich auf eine umzäunte Weide verirrt hatte, holen wollte, wurde er von einem Stier schwer verletzt.
Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag auf der Burtscheralpe in der Vorarlberger Gemeinde Bürserberg: Kinder spielten dort mit einem Fußball. Als der Ball über den Zaun auf eine Weide fiel, machte sich ein 60-jähriger Mann auf, den Ball zu holen, der in die Nähe eines dort weidenden Stiers gerollt war. Kurz nach dem Betreten der Weide griff der Stier den 60-Jährigen an, stieß ihn zu Boden attackierte ihn dort weiter mit dem Schädel.
Atemnot nach Attacke
Schließlich gelang es dem Mann, sich von der Weide zu retten und vor dem Stier in Sicherheit zu bringen. Er wurde vor Ort erstversorgt und litt unter Atemnot und Schmerzen im Brustbereich. Der Verletzte musste dem Rettungshubschrauber Gallus1 ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.