Helikopter-Einsatz

Stier stieß Mann zu Boden und attackierte weiter

Vorarlberg
15.08.2025 18:49
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Birbaumer Christof)

In Vorarlberg kam es am Freitag zu einem dramatischen Vorfall auf einer Alpe: Als ein Mann einen Fußball, der sich auf eine umzäunte Weide verirrt hatte, holen wollte, wurde er von einem Stier schwer verletzt. 

Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag auf der Burtscheralpe in der Vorarlberger Gemeinde Bürserberg: Kinder spielten dort mit einem Fußball. Als der Ball über den Zaun auf eine Weide fiel, machte sich ein 60-jähriger Mann auf, den Ball zu holen, der in die Nähe eines dort weidenden Stiers gerollt war. Kurz nach dem Betreten der Weide griff der Stier den 60-Jährigen an, stieß ihn zu Boden attackierte ihn dort weiter mit dem Schädel. 

Atemnot nach Attacke
Schließlich gelang es dem Mann, sich von der Weide zu retten und vor dem Stier in Sicherheit zu bringen. Er wurde vor Ort erstversorgt und litt unter Atemnot und Schmerzen im Brustbereich. Der Verletzte musste dem Rettungshubschrauber Gallus1 ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. 

