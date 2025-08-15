Stier stieß Mann zu Boden und attackierte weiter

Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag auf der Burtscheralpe in der Vorarlberger Gemeinde Bürserberg: Kinder spielten dort mit einem Fußball. Als der Ball über den Zaun auf eine Weide fiel, machte sich ein 60-jähriger Mann auf, den Ball zu holen, der in die Nähe eines dort weidenden Stiers gerollt war. Kurz nach dem Betreten der Weide griff der Stier den 60-Jährigen an, stieß ihn zu Boden attackierte ihn dort weiter mit dem Schädel.