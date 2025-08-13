Freundinnen, die durch Norwegen radeln …

Wir haben Erlebnisse gesammelt, Kraft gespürt, Vertrauen gewonnen – in uns selbst, in den Weg und in das, was noch vor uns liegt. Unser Ziel ist Sizilien im Jahr 2028. Es klingt weit entfernt, fühlt sich aber nah an, wenn wir die nächsten Etappen vor uns sehen: die Britischen Inseln, dann Frankreich, zuletzt Italien. Wir wollen Europa nicht abhaken – wir wollen es im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Mit dem Rad, mit wenig Gepäck und mit allem, was uns wirklich wichtig ist.