Leonardo DiCaprio: „Mehr Leben hinter als vor mir“

Der ewige Junggeselle mit den viel jüngeren Frauen denkt über das Altern nach und will „keine Zeit mehr verschwenden“. In einem ungewohnt offenen Interview ließ sich Leonardo DiCaprio entlocken, dass er sich höchstens wie 32 fühlt, sich seine Einstellung zum Leben aber geändert hat, seitdem er die 50 überschritten hat.
„Das hat bei mir ein Gefühl, ein Verlangen ausgelöst, einfach ehrlicher zu sein und keine Zeit zu vergeuden, sagte er dem Magazin „Esquire UK“.
Der Oscargewinner ist sich im Klaren darüber, dass „viel mehr Leben hinter mir ist als noch vor mir“. Deshalb hat er sich auf die Fahnen geschrieben, sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich nur noch mit offenen Karten zu spielen: „Ich sehe es fast als meine Verantwortung für mich an, von vornherein noch viel direkter zu sein.“
Dafür hat er sich seine deutsche Mutter Irmelin zum Vorbild genommen: „Sie sagt immer ganz genau, was sie denkt und verplempert nie ihre Zeit damit, sich zu verstellen.“
Seit 2023 mit italienischem Model liiert
DiCaprio ist seit August 2023 mit der Italienerin Vittoria Ceretti zusammen, die mit 27 die bisherige Beziehungs-Altersgrenze des Stars übertroffen hat. Denn von Gisele Bündchen über Bar Rafaeli und Toni Garrn bis zuletzt Camila Morrone – alle langjährigen Freundinnen von Leo wurden mit 25 ausrangiert.
Auch wenn er es nicht direkt sagt, das Aus mit Morrone nach immerhin fünf Jahren könnte das Resultat von DiCaprios neuer Einstellung sein: „Wenn man sehr direkt ist, riskiert man Meinungsverschiedenheiten und dass man dann getrennte Wege von jeglicher Art von Beziehung im Leben geht.“
Ein Insider hatte im Februar 2023 nach DiCaprios Aus mit Morrone in der „Daily Mail“ verraten, dass Leo sein Image, nur blutjunge Frauen daten zu wollen, endgültig loswerden wollte: „Er sucht beziehungstechnisch nach etwas Reiferen.“ Und Ceretti war dann tatsächlich auch schon über 25, als sie mit dem Schauspieler zusammen kam.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.