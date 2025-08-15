Leonardo DiCaprio: „Mehr Leben hinter als vor mir“

Der Oscargewinner ist sich im Klaren darüber, dass „viel mehr Leben hinter mir ist als noch vor mir“. Deshalb hat er sich auf die Fahnen geschrieben, sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich nur noch mit offenen Karten zu spielen: „Ich sehe es fast als meine Verantwortung für mich an, von vornherein noch viel direkter zu sein.“