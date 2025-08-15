Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 50 nachdenklich

Leonardo DiCaprio: „Mehr Leben hinter als vor mir“

Society International
15.08.2025 18:00
Leonardo DiCaprio denkt in einem Interview über das Leben nach und dass ihm weniger Zeit bleibt ...
Leonardo DiCaprio denkt in einem Interview über das Leben nach und dass ihm weniger Zeit bleibt ...(Bild: AP/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Der ewige Junggeselle mit den viel jüngeren Frauen denkt über das Altern nach und will „keine Zeit mehr verschwenden“. In einem ungewohnt offenen Interview ließ sich Leonardo DiCaprio entlocken, dass er sich höchstens wie 32 fühlt, sich seine Einstellung zum Leben aber geändert hat, seitdem er die 50 überschritten hat. 

0 Kommentare

„Das hat bei mir ein Gefühl, ein Verlangen ausgelöst, einfach ehrlicher zu sein und keine Zeit zu vergeuden, sagte er dem Magazin „Esquire UK“. 

Der Oscargewinner ist sich im Klaren darüber, dass „viel mehr Leben hinter mir ist als noch vor mir“. Deshalb hat er sich auf die Fahnen geschrieben, sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich nur noch mit offenen Karten zu spielen: „Ich sehe es fast als meine Verantwortung für mich an, von vornherein noch viel direkter zu sein.“

Leonardo DiCaprio fühlt sich mit 50 wie 32 will aber dennoch keine Zeit mehr verlieren.
Leonardo DiCaprio fühlt sich mit 50 wie 32 will aber dennoch keine Zeit mehr verlieren.(Bild: APA/ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP)

Dafür hat er sich seine deutsche Mutter Irmelin zum Vorbild genommen: „Sie sagt immer ganz genau, was sie denkt und verplempert nie ihre Zeit damit, sich zu verstellen.“

Seit 2023 mit italienischem Model liiert
DiCaprio ist seit August 2023 mit der Italienerin Vittoria Ceretti zusammen, die mit 27 die bisherige Beziehungs-Altersgrenze des Stars übertroffen hat. Denn von Gisele Bündchen über Bar Rafaeli und Toni Garrn bis zuletzt Camila Morrone – alle langjährigen Freundinnen von Leo wurden mit 25 ausrangiert.

Auch wenn er es nicht direkt sagt, das Aus mit Morrone nach immerhin fünf Jahren könnte das Resultat von DiCaprios neuer Einstellung sein: „Wenn man sehr direkt ist, riskiert man Meinungsverschiedenheiten und dass man dann getrennte Wege von jeglicher Art von Beziehung im Leben geht.“  

Lesen Sie auch:
Vittoria Ceretti bei der Victoria’s Secret Fashion Show am Laufsteg.
„Extrem nervig!“
Model hasst es, nur Freundin von DiCaprio zu sein
25.03.2025
Für seine Vittoria!
DiCaprio schlich sich heimlich bei Met-Gala ein!
08.05.2025

Ein Insider hatte im Februar 2023 nach DiCaprios Aus mit Morrone in der „Daily Mail“ verraten, dass Leo sein Image, nur blutjunge Frauen daten zu wollen, endgültig loswerden wollte: „Er sucht beziehungstechnisch nach etwas Reiferen.“ Und Ceretti war dann tatsächlich auch schon über 25, als sie mit dem Schauspieler zusammen kam.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
146.696 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
126.093 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
111.792 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2297 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1393 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1370 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Society International
Mit 50 nachdenklich
Leonardo DiCaprio: „Mehr Leben hinter als vor mir“
So muss Sommer!
Anna Ermakova strahlt im knallroten Bikini
„Teufel trägt Prada 2“
Emily Blunt: Ihr Schock-Makeover für Kultrolle
„And Just Like That“
Das besch****nste Serien-Ende aller Zeiten?
Amazon-Gründer trauert
Mutter von Jeff Bezos mit 78 Jahren verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf