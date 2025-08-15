Hattmannsdorfer verteidigt neues Strommarktgesetz

Die Arbeiterkammer (AK) hält es wiederum für einen „wichtigen Schritt“, dass auch Erzeugerinnen und Erzeuger an den Netzkosten beteiligt werden sollen, das entlaste die Verbraucherinnen und Verbraucher. Für Haushalte mit kleineren PV-Anlagen soll es aber keine Netzgebühren geben. Die Wirtschaftskammer (WK) begrüßt es ebenfalls, dass die Kosten „auf mehr Schultern verteilt“ würden.