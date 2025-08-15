Sonne birgt auch Gefahren: Wie man sich schützt

Heiß, heißer, Tirol! Der Sommer zeigt in diesen Tagen so richtig, was er kann. Das Thermometer steigt auf über 30 Grad, die Sonne brennt regelrecht vom Himmel. Zugleich birgt sie aber auch Risiken. Eine Expertin klärt auf.
Insbesondere bei längeren Aufenthalten im Freien kann UV-Strahlung zur echten Gefahr für die Hautgesundheit werden. Die Krebshilfe Tirol erinnert jetzt daran, den Sonnenschutz stets an den Aufenthaltsort und die jeweilige Aktivität anzupassen.
Ein angepasster Sonnenschutz – abgestimmt auf die jeweilige Aktivität – ist entscheidend, um sich wirksam zu schützen und die Sonne unbeschwert genießen zu können.
Van Anh Nguyen, Krebshilfe Tirol
Bild: Krebshilfe Tirol
„Je nachdem, wo wir unterwegs sind und was wir tun, wirkt die Sonne unterschiedlich stark auf uns ein“, erklärt Van Anh Nguyen, Ärztin und Vorstandsmitglied der Krebshilfe Tirol: „Ein angepasster Sonnenschutz – abgestimmt auf die jeweilige Aktivität – ist entscheidend, um sich wirksam zu schützen und die Sonne unbeschwert genießen zu können.“
UV-Risiken im Überblick – und wie Sie sich schützen
Die Ärztin zeigt konkret auf, wie der richtige Sonnenschutz im Alltag aussieht.
Aktiver Beitrag zur Hautkrebsvorsorge
Fazit: Mit dem richtigen Schutz lässt sich die Sonne unbeschwert genießen. Egal, wo man sich befindet: Ein bewusster Umgang mit UV-Strahlung ist ein aktiver Beitrag zur Hautkrebsvorsorge.
