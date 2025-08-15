Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Expertin klärt auf

Sonne birgt auch Gefahren: Wie man sich schützt

Tirol
15.08.2025 18:00
Am Meer, See oder Pool sollten Sonnenanbeter ausschließlich wasserfeste Cremes verwenden.
Am Meer, See oder Pool sollten Sonnenanbeter ausschließlich wasserfeste Cremes verwenden.(Bild: Art_Photo - stock.adobe.com)

Heiß, heißer, Tirol! Der Sommer zeigt in diesen Tagen so richtig, was er kann. Das Thermometer steigt auf über 30 Grad, die Sonne brennt regelrecht vom Himmel. Zugleich birgt sie aber auch Risiken. Eine Expertin klärt auf.

0 Kommentare

Insbesondere bei längeren Aufenthalten im Freien kann UV-Strahlung zur echten Gefahr für die Hautgesundheit werden. Die Krebshilfe Tirol erinnert jetzt daran, den Sonnenschutz stets an den Aufenthaltsort und die jeweilige Aktivität anzupassen.

Zitat Icon

Ein angepasster Sonnenschutz – abgestimmt auf die jeweilige Aktivität – ist entscheidend, um sich wirksam zu schützen und die Sonne unbeschwert genießen zu können.

Van Anh Nguyen, Krebshilfe Tirol

Bild: Krebshilfe Tirol

„Je nachdem, wo wir unterwegs sind und was wir tun, wirkt die Sonne unterschiedlich stark auf uns ein“, erklärt Van Anh Nguyen, Ärztin und Vorstandsmitglied der Krebshilfe Tirol: „Ein angepasster Sonnenschutz – abgestimmt auf die jeweilige Aktivität – ist entscheidend, um sich wirksam zu schützen und die Sonne unbeschwert genießen zu können.“

Eine Kopfbedeckung ist beim Wandern empfehlenswert
Eine Kopfbedeckung ist beim Wandern empfehlenswert(Bild: Krebshilfe Tirol)

UV-Risiken im Überblick – und wie Sie sich schützen
Die Ärztin zeigt konkret auf, wie der richtige Sonnenschutz im Alltag aussieht.

  • In den Bergen: Pro 1000 Höhenmeter steigt die UV-Strahlung um etwa 10 Prozent. Beim Wandern oder Bergsteigen sind deshalb neben einer Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor auch körperbedeckende Kleidung, eine Kopfbedeckung sowie eine gute Sonnenbrille unerlässlich. Pausen sollten möglichst im Schatten eingelegt werden.
  • Am und im Wasser: Das kühle Nass verstärkt die Sonnenstrahlung erheblich, auch unter der Oberfläche bleibt die Haut gefährdet. Wasserfeste Sonnencreme und bei empfindlicher Haut UV-Schutzkleidung sind unverzichtbar – auch beim kurzen Aufenthalt im Meer, im See oder auch im Pool.
  • Im Garten: Gerade beim Gärtnern wird gerne auf den Sonnenschutz vergessen – ein großer Fehler! Schutzmittel, ein Hut sowie Kleidung sind essenziell.

Aktiver Beitrag zur Hautkrebsvorsorge
Fazit: Mit dem richtigen Schutz lässt sich die Sonne unbeschwert genießen. Egal, wo man sich befindet: Ein bewusster Umgang mit UV-Strahlung ist ein aktiver Beitrag zur Hautkrebsvorsorge. 

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
146.696 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
126.093 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
111.792 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2297 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1393 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1370 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf