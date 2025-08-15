Sonne birgt auch Gefahren: Wie man sich schützt

„Je nachdem, wo wir unterwegs sind und was wir tun, wirkt die Sonne unterschiedlich stark auf uns ein“, erklärt Van Anh Nguyen, Ärztin und Vorstandsmitglied der Krebshilfe Tirol: „Ein angepasster Sonnenschutz – abgestimmt auf die jeweilige Aktivität – ist entscheidend, um sich wirksam zu schützen und die Sonne unbeschwert genießen zu können.“