Superstar Will Smith traf Superfans in Schwechat

Für seinen Auftritt beim Frequency Festival landete Will Smith am Freitagvormittag per Privatjet in Wien. Dort passte er nicht nur Shawn Mendes, der am Vorabend auftrat, ab, sondern auch Christina und Sohn Nico ...
Ganze 6487,8 Kilometer sind es insgesamt, die Christina und Sohn Nico – beide aus Köln – zurücklegen, um Will Smith auf seiner Europatour zu begleiten. In Wien-Schwechat traf dann schließlich Superstar auf Superfan.
Dabei waren nicht nur Christina und Nico vollends im Glück, sondern auch Smith gerührt. Per Privatjet landete der Rapper und Hollywoodstar aus Budapest, passte Kollegen Shawn Mendes ab und wurde gleich von einer Horde treuer Anhänger in Empfang genommen.
Ein echter Publikumsliebling ist der Mann – Oscar-Watschen-Skandal hin oder her – nicht von ungefähr, schließlich nimmt er sich für seine Fans immer Zeit, auch diesmal inklusive Selfies und Autogramme.
Stress hatte Will Smith keinen, er musste ja erst am Abend auf der Bühne des Frequency in St. Pölten stehen. Und Christina und Nico? Die waren auch ganz entspannt, auch sie mussten erst am Abend in St. Pölten sein.
Kommentare
