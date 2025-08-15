Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Frequency-Konzert

Superstar Will Smith traf Superfans in Schwechat

Adabei Österreich
15.08.2025 19:30
Auf dem Flughafen warteten schon etliche Fans, deren Selfie- und Autogrammwünsche Will Smith mit ...
Auf dem Flughafen warteten schon etliche Fans, deren Selfie- und Autogrammwünsche Will Smith mit Freude erfüllte.(Bild: Alexander Tuma)

Für seinen Auftritt beim Frequency Festival landete Will Smith am Freitagvormittag per Privatjet in Wien. Dort passte er nicht nur Shawn Mendes, der am Vorabend auftrat, ab, sondern auch Christina und Sohn Nico ...

0 Kommentare

Ganze 6487,8 Kilometer sind es insgesamt, die Christina und Sohn Nico – beide aus Köln – zurücklegen, um Will Smith auf seiner Europatour zu begleiten. In Wien-Schwechat traf dann schließlich Superstar auf Superfan.

Superfans Christina und Sohn Nico folgen Smith auf seiner Tour.
Superfans Christina und Sohn Nico folgen Smith auf seiner Tour.(Bild: Alexander Tuma)
In Wien-Schwechat trafen sie dann endlich auf ihren Helden.
In Wien-Schwechat trafen sie dann endlich auf ihren Helden.(Bild: Alexander Tuma)
Shawn Mendes, am Abend zuvor am Frequency, reiste kurz nach Smiths Ankunft ab.
Shawn Mendes, am Abend zuvor am Frequency, reiste kurz nach Smiths Ankunft ab.(Bild: Alexander Tuma)

Dabei waren nicht nur Christina und Nico vollends im Glück, sondern auch Smith gerührt. Per Privatjet landete der Rapper und Hollywoodstar aus Budapest, passte Kollegen Shawn Mendes ab und wurde gleich von einer Horde treuer Anhänger in Empfang genommen.

Ein echter Publikumsliebling ist der Mann – Oscar-Watschen-Skandal hin oder her – nicht von ungefähr, schließlich nimmt er sich für seine Fans immer Zeit, auch diesmal inklusive Selfies und Autogramme.

Lesen Sie auch:
Ein Abriss mit Ansage: Scooter beschlossen den zweiten Frequency-Tag mit Feuer, Beats und ...
Zwei Drittel durch
Frequency: Ballernde Beats und Radikalfeminismus
15.08.2025
Album 20 Jahre später
Will Smith rappt sich zurück in die Vergangenheit
02.04.2025
Skurriler geht‘s kaum!
Will Smiths Sohn trug bei Grammys Burg am Kopf
03.02.2025

Stress hatte Will Smith keinen, er musste ja erst am Abend auf der Bühne des Frequency in St. Pölten stehen. Und Christina und Nico? Die waren auch ganz entspannt, auch sie mussten erst am Abend in St. Pölten sein.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
Für sie kann der Sommer nicht schöner sein: Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa sind ein ...
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
147.701 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
130.354 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
112.546 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2318 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1477 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1381 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Adabei Österreich
Vor Frequency-Konzert
Superstar Will Smith traf Superfans in Schwechat
„Schleich ma uns halt“
Kratkys stiller Abschied rührt Fans zu Tränen
Nena im Alpen-Glück
 Pop-Ikone genießt Österreich-Tour in vollen Zügen
Krone Plus Logo
Geburtstagsgespräch
Legende Peter Weck (95): „Habe keinen Wunsch mehr“
„Krone“-Interview
Gabaliers Palatschinken und seine „dritte Oma“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf