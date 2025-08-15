Kleiner Luftwirbel in der Seestadt gesichtet

Die Aufnahme entstand beim Asperner See im 22. Wiener Bezirk. Zu Beginn des Videos befindet sich der Luftwirbel am Asphalt vor dem künstlich angelegten Baggersee. Er bewegt sich schließlich in Richtung der Wohnhäuser und Bäume. Einige Menschen, die in unmittelbarer Nähe stehen, beachten den kleinen Luftwirbel kaum. Er schwächt sich auch schnell ab, das Schauspiel ist nach etwa zehn Sekunden schon wieder vorbei.