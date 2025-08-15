Kleiner Luftwirbel in der Seestadt gesichtet

In der Wiener Seestadt ist ein kleiner Luftwirbel gesichtet worden. Ein ehemaliger Meteorologe filmte das Schauspiel, das innerhalb kurzer Zeit Hunderte Male aufgerufen wurde. „Kleiner Staubteufel in der Seestadt“, schrieb er dazu.
Die Aufnahme entstand beim Asperner See im 22. Wiener Bezirk. Zu Beginn des Videos befindet sich der Luftwirbel am Asphalt vor dem künstlich angelegten Baggersee. Er bewegt sich schließlich in Richtung der Wohnhäuser und Bäume. Einige Menschen, die in unmittelbarer Nähe stehen, beachten den kleinen Luftwirbel kaum. Er schwächt sich auch schnell ab, das Schauspiel ist nach etwa zehn Sekunden schon wieder vorbei.
Der ehemalige Meteorologe Steffen Dietz postete das Video am späten Freitagnachmittag auf der Plattform X. Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) teilte es mit den Worten, dass sich am Freitag ein kleiner Staubteufel im Osten von Wien gebildet habe.
Hier sehen Sie das Video von dem kleinen Staubteufel in der Seestadt:
Kleine Staubteufel oder Luftwirbel können im Gegensatz zu Tornados auch bei sonnigem Wetter auftreten. Der Durchmesser beträgt meist nur wenige Meter, der Wirbel kann aber mehrere Dutzend Meter hoch in den Himmel ragen – in seltenen Fällen mehrere Hundert Meter. Die Windgeschwindigkeiten liegen üblicherweise unterhalb der Orkanschwelle. Stärkere Staubteufel, die leichte Schäden anrichten können, sind selten und kommen vor allem in Steppen- und Wüstengebieten vor.
Die meisten Staubteufel, wie auch dieser im Video, sind harmlos. Es gibt auch sogenannte Heuteufel, die ihrem Namen nach Heu aufwirbeln. Die Luftwirbel entstehen, wenn sich die Luft bei starker Sonneneinstrahlung bodennah aufheizt. Das ist vor allem bei Sport- und Tennisplätzen mit Asche- und Sandbelag der Fall.
