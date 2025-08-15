Optimaler „Rahmen“ für Musikgrößen am Frequency

„Nach dem Festival ist vor dem Festival“

Der Abbau geht dann doppelt so schnell: In nur fünf Tagen ist das Gelände geräumt. Bis zum nächsten Jahr, denn „nach dem Festival ist vor dem Festival“ – dann wird bereits an Neuerungen und Nachbesserungen gedacht. Am schönsten sei jedoch der Adrenalinschub, wenn alles passt und die Menschen feiern – das ist für Kofler die beste Belohnung!