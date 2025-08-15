Vorteilswelt
Hagel, Sturm und Co.

Sintflut-Unwetter stoppt Cup-Match von Leverkusen!

Fußball International
15.08.2025 18:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/dpa-Zentralbild/Florian Gaertner)

Was für ein Malheur: Die neue Saison fängt für Bayer Leverkusen nicht besonders gut an – denn bereits zum Auftakt, in der 1. Runde des DFB-Pokalbewerbs, ist Deutschlands Ex-Meister ordentlich „nass gemacht“ worden!

Allerdings nicht in sportlicher Hinsicht, sondern in wortwörtlicher: Das Duell mit Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach musste in der 17. Minute wegen eines veritablen Unwetters unterbrochen werden …

Geregnet hatte es im baden-württembergischen Aspach zwar bereits beim Anpfiff der Cup-Partie, nach rund einer Viertelstunde kam dann aber auch noch Hagel dazu – und Schiedsrichter Michael Bacher pfiff im Interesse der Gesundheit von Spielern, Betreuern und Offiziellen ab.

Der sintflutartige Regen sorgte binnen weniger Minuten dafür, dass sich auf dem Rasen der WIRmachenDruck-Arena größere Wasserlacken bildeten. Diese mussten nach Abklingen des Unwetters erst durch mehrere Klub-Mitarbeiter und Helfer beseitigt werden, ehe es nach rund 30-minütiger Unterbrechung weitergehen konnte ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf