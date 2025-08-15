Sintflut-Unwetter stoppt Cup-Match von Leverkusen!

Was für ein Malheur: Die neue Saison fängt für Bayer Leverkusen nicht besonders gut an – denn bereits zum Auftakt, in der 1. Runde des DFB-Pokalbewerbs, ist Deutschlands Ex-Meister ordentlich „nass gemacht“ worden!
Allerdings nicht in sportlicher Hinsicht, sondern in wortwörtlicher: Das Duell mit Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach musste in der 17. Minute wegen eines veritablen Unwetters unterbrochen werden …
Geregnet hatte es im baden-württembergischen Aspach zwar bereits beim Anpfiff der Cup-Partie, nach rund einer Viertelstunde kam dann aber auch noch Hagel dazu – und Schiedsrichter Michael Bacher pfiff im Interesse der Gesundheit von Spielern, Betreuern und Offiziellen ab.
Der sintflutartige Regen sorgte binnen weniger Minuten dafür, dass sich auf dem Rasen der WIRmachenDruck-Arena größere Wasserlacken bildeten. Diese mussten nach Abklingen des Unwetters erst durch mehrere Klub-Mitarbeiter und Helfer beseitigt werden, ehe es nach rund 30-minütiger Unterbrechung weitergehen konnte ...
Kommentare
