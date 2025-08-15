Anna Ermakova strahlt im knallroten Bikini

„Let’s Dance“-Siegerin, Model und Publikumsliebling Anna Ermakova (25) genießt den Sommer – und lässt ihre Fans via Instagram daran teilhaben.
Die rothaarige Schönheit, die sich mit ihrem süßen Akzent und ihren eleganten Tanzschritten in die Herzen der Zuschauer getanzt hat, posiert auf neuen Fotos im winzigen, knallroten Bikini. Mit leicht geröteten Wangen posiert sie entspannt auf einer Sonnenliege am Monte-Carlo-Beach, umgeben von Sonne, Hitze – und einer Prise Humor.
„Sonnenschein & Lächeln, mit etwas zu viel Luftfeuchtigkeit“, schreibt sie zu den Aufnahmen.
Bald noch ein Halbgeschwisterchen
Doch nicht nur das Wetter bringt bei Anna die Stimmung zum Kochen – auch private Neuigkeiten sorgen für Gesprächsstoff: Ihr Vater Boris Becker wird wieder Vater. Ehefrau Lilian erwartet ihr erstes gemeinsames Kind, für Becker ist es bereits das fünfte. Anna reagiert gelassen, aber mit einem klaren Wunsch: „Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird.“
Trotz aller Patchwork-Komplexität freut sich die 25-Jährige über den Zuwachs: „Ein neues Baby. Ein neuer Anfang ist immer gut. Ein Baby ist ein Segen. [...] Das ist wundervoll“, sagte sie bei „Gala im TV“ auf RTL. Sonne, Bikini und Familienglück – Anna scheint den Sommer 2025 in vollen Zügen zu genießen.
