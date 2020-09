Amazon stellt neue Echo-Familie und mehr vor

Mit neuen smarten Lautsprechern, Sicherheitskameras, einem Spiele-Streamingdienst und einer verbesserten Alexa hat Amazon am Donnerstag eine Produktoffensive gestartet. Die Sprachassistentin soll künftig menschlicher klingen und auch in einfache Gespräche im Haushalt eingebunden werden können, wie Amazon-Manager Rohit Prasad am Donnerstag in einer Online-Präsentation sagte.