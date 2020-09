ARM-Mitgründer aus Österreich gegen Nvidia-Deal

In dem Brief fordern der heute nicht mehr bei ARM tätige Hauser und etliche Unterzeichner aus der britischen IT-Industrie, den Verkauf von ARM an Nvidia, der noch der Absegnung US-amerikanischer, britischer, chinesischer und der EU-Kartellbehörden bedarf, zu verhindern - oder zumindest nur unter extrem strengen Auflagen zu gestatten. Es gehe um den Zugang Großbritanniens zu in Großbritannien entwickelter Mikroprozessor-Technologie, Tausende britische Jobs und Gleichbehandlung in der IT.