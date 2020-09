„Watch Dogs Legion“ mit einem alten Bekannten

Am 29. Oktober lanciert Ubisoft den nächsten Teil seiner Open-World-Hackersaga „Watch Dogs“. Im neuen Teil „Legion“ kämpfen die Spieler im dystopischen London gegen einen fiesen Überwachungsstaat, rekrutieren Hacker-Kollegen - und treffen einen alten Bekannten wieder, wie Ubisoft im Trailer enthüllt. Aiden Pearce, der Held aus dem ersten „Watch Dogs“ soll in einem künftigen DLC als spielbarer Charakter zurückkehren. „Watch Dogs Legion“ kommt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.