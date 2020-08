79 Corona-Infektionen in dänischem Schlachtbetrieb

WHO sieht noch viele offene Fragen zur Corona-Herkunft

Unterdessen sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch erheblichen Aufklärungsbedarf bei den Fragen nach Herkunft und erster Verbreitung des Virus Sars-CoV-2. Es komme in China nicht nur Wuhan als erster Verbreitungsort infrage, sagte WHO-Experte Michael Ryan am Montag in Genf. „Es gibt Lücken in der epidemiologischen Landschaft“, erklärte er. Es seien noch viel umfassendere Untersuchungen nötig, um festzustellen, wo das Virus - in Wuhan oder anderswo - vom Tier auf den Menschen übergesprungen sei.