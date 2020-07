Tirols FPÖ-Chef prophezeit blaues Debakel in Wien

Sollten die erfolgreichen freiheitlichen Themen der vergangenen Jahre in Wien keinen Erfolg bringen, „dann müssen wir eine inhaltliche Debatte führen“, erklärte Abwerzger im Sommerinterview mit der Austria Presse Agentur. Denn eben jene Inhalte - wie etwa das Ausländerthema, Parallelgesellschaften oder Steuergeldverschwendung - würden nun auch im Wien-Wahlkampf verstärkt thematisiert. Schlage sich das nicht in genügend Wählerstimmen nieder - wovon man leider ausgehen müsse - müsse sich die FPÖ damit auseinandersetzen, wie sie sich „thematisch breiter und urbaner aufstellt“, so der Tiroler FPÖ-Obmann.