Hofer sieht sich nach Morddrohungen bestätigt

Rechtliche Schritte in den Raum gestellt

Hofer stellte auch rechtliche Schritte in den Raum: „Ich werde es mir nicht gefallen lassen, wenn mir wer androht, mich umbringen zu wollen.“ Eine „fehlgeleitete Community“ versuche hier Druck aufzubauen. Er habe zwar nicht damit gerechnet, sei aber auch nicht schockiert und werde sich von „ach so friedliebenden Menschen sicher nicht den Mund verbieten lassen“. Das gesammelte Material, das auch ständig mehr werde, werde man sowohl den Sicherheitsbehörden wie auch der Rechtsvertretung übergeben, hieß es seitens der FPÖ. Gleichzeitig berichtete Hofer von „ganz, ganz vielen Reaktionen von Österreichern“ auf seinen Auftritt, die positiv ausgefallen seien.