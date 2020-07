Beweisfotos: Strache posiert mit Wiener Nachbarn

Mahdalik: „Lebensmittelpunkt in den Anden“

Toni Mahdalik, Obmann des Wiener FPÖ-Klubs, scheint das Ganze mit Humor zu nehmen. In Hinblick auf Straches Nachbar-Selfies konnte sich dieser einen Seitenhieb dennoch nicht verkneifen und postete ein Selfie mit einem Lama: „Mein privater, sozialer und politischer Lebensmittelpunkt liegt ganz klar in den Anden, in Essling habe ich lediglich einen Nebenwohnsitz für den Sommer“, so Mahdalik auf Facebook.