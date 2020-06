Meghan gibt ihrer besten Freundin den Laufpass

Hat Meghan nur auf gute Gelegenheit gewartet?

Und tatsächlich profitierte Mulroney in den letzten Jahren von der Freundschaft zu einem Mitglied der königlichen Familie. Die Kanadierin stand der 38-Jährigen während ihrer Zeit als „Suits“-Star in Modefragen zur Seite. Auch bei dem Staatsbesuch der Royals vor zwei Jahren in Australien war sie als Meghans Stylistin mit in Down Under. Durch die mediale Aufmerksamkeit bekam Mulroney sogar ein neues Jobangebot - als Fashion-Expertin in der US-Show „Good Morning America“.