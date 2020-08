Krimis, Lyrik, Romane: 17 Bücher für den Sommer

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse - Charlie Mackesy (Englische Literatur)

„Sometimes all you hear about is the hate, but there is more love in this world than you could possibly imagine.“ („Manchmal hört man nur von Hass, aber in der Welt gibt es mehr Liebe, als du dir vorstellen kannst.) Dieses Buch erobert seit Monaten die Bestsellerlisten. Wundervoll illustriert und mit herzerwärmenden Botschaften ausgestattet entführt es den Leser in eine andere Welt. Perfekt zum Schmökern, Träumen und Verschenken!