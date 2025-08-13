Arzt klar: „Medizin ist eben auch Unternehmertum“

Er frage sich auch, was sie mit zehn Prozent mehr Mitarbeitern machen? „Die Termine mit den Patienten zum Facharzt machen wir aus, obwohl wir nicht den Versorgungsauftrag haben. Die Telefonate mit den Apotheken wickeln wir ab, um zu schauen, dass die Medikamente da sind. Mit dem Bewilligungs-System schlagen wir uns herum. Gleichzeitig wird uns mit fehlenden Bewilligungen in die Therapiefreiheit hineingepfuscht – vom Schreibtisch aus, wo die Patienten doch direkt bei uns sind“, kritisiert Marc-André Leitgeb-Mayer.

„So wie bisher kann es im Gesundheitssystem nicht weitergehen“, schießt Obermüller (NEOS) in Richtung LR Cornelia Hagele (ÖVP).