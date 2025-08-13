Helen Mirren stellt klar: „Tomaten sind bisexuell“

Das wurde sogar US-Moderator Jimmy Fallon zu viel! Dame Helen Mirren zeigte in seiner Show, wie man die „Blume“ von bisexuellen Tomaten „zum Zittern bringt“.
Was da so pornografisch klingt, war eigentlich harmlos und tatsächlich absolut amüsant: Die 80-jährige Schauspielerin ist eine ausgesprochene Tomatenexpertin. Und während der Talkshow-Moderator Jimmy Fallon als Überraschung eine Salsa für Mirren und ihren „Thursday Murder Club“-Co-Star Pierce Brosnan zubereitete, hielt sich die berühmte Britin nicht mit guten Ratschlägen zur Tomatenzucht zurück.
So bringt man die Blume zum Zittern
Mirren dozierte: „Eine Tomate ist eine bisexuelle Sache, verstehen Sie.“ Dann fügte sie hinzu, dass sie diese Entdeckung „ganz kürzlich“ gemacht habe, nachdem sie „ein Problem“ mit dem Anbau ihrer eigenen Tomaten hatte. Sie erklärte weiter: „Ich habe das ganz kürzlich nachgeschlagen, weil ich ein Problem mit meinen Tomaten hatte. Sie sind bisexuell, also muss man zu jeder Tomate, jeder Blüte gehen und sie zum Zittern bringen.“ Um auch ganz deutlich zu machen, wie das geht, zeigte die Oscarpreisträgerin genau vor, wie man die Finger dabei bewegen soll.
Fallen stoppt Mirren peinlich berührt
Fallon fühlte sich offensichtlich ziemlich unwohl mit der zweideutigen Demonstration und sagte: „Hören Sie auf damit. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich mache das ganz sicher nicht mit meinen Tomaten. Sie zu töten ist das eine, aber das ist etwas ganz anderes!“
Tomaten gelten als „vollständige Blüten“, weil sie sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane enthalten. Sie bestäuben sich oft selbst: durch Wind oder Insekten, die die Pflanzen erschüttern. Im Prinzip sind die Früchte damit zwittrig – also zweigeschlechtlich – und nicht bisexuell, wie Mirren behauptete.
Davon fühlt Mirren sich beleidigt
Unterdessen gab die britische Filmikone kürzlich zu, dass sie sich „beleidigt“ fühle, wenn Leute ihr sagen, sie sehe gut aus für ihr Alter. Die britische Zeitschrift „Best“ zitierte sie mit den Worten: „Ich fühle mich beleidigt! ‘Du siehst gut aus für dein Alter‘ ist herablassend. Ich hasse solche Kommentare.
Seien Sie gewarnt: Wenn Sie diesen Satz benutzen, werden Sie auf jeden Fall einen Dämpfer bekommen!“ Die ,MobLand‘-Darstellerin verabscheut ebenso den Ausdruck „würdevoll altern“, weil sie das Gefühl hat, dass sie das nicht tut. Mirren erklärte: „Ich altere überhaupt nicht würdevoll! Ich hasse diesen Ausdruck, weil er so klingt, als müsse man elegant und gelassen sein. Und nein, das bin ich nicht. Ich altere mit Spaß, mit Hingabe, aber nicht würdevoll. Wen interessiert schon würdevoll?“
