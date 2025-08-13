Helen Mirren stellt klar: „Tomaten sind bisexuell“

So bringt man die Blume zum Zittern

Mirren dozierte: „Eine Tomate ist eine bisexuelle Sache, verstehen Sie.“ Dann fügte sie hinzu, dass sie diese Entdeckung „ganz kürzlich“ gemacht habe, nachdem sie „ein Problem“ mit dem Anbau ihrer eigenen Tomaten hatte. Sie erklärte weiter: „Ich habe das ganz kürzlich nachgeschlagen, weil ich ein Problem mit meinen Tomaten hatte. Sie sind bisexuell, also muss man zu jeder Tomate, jeder Blüte gehen und sie zum Zittern bringen.“ Um auch ganz deutlich zu machen, wie das geht, zeigte die Oscarpreisträgerin genau vor, wie man die Finger dabei bewegen soll.