Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Moderator geschockt

Helen Mirren stellt klar: „Tomaten sind bisexuell“

Society International
13.08.2025 18:00

Das wurde sogar US-Moderator Jimmy Fallon zu viel! Dame Helen Mirren zeigte in seiner Show, wie man die „Blume“ von bisexuellen Tomaten „zum Zittern bringt“. 

0 Kommentare

Was da so pornografisch klingt, war eigentlich harmlos und tatsächlich absolut amüsant: Die 80-jährige Schauspielerin ist eine ausgesprochene Tomatenexpertin. Und während der Talkshow-Moderator Jimmy Fallon als Überraschung eine Salsa für Mirren und ihren „Thursday Murder Club“-Co-Star Pierce Brosnan zubereitete, hielt sich die berühmte Britin nicht mit guten Ratschlägen zur Tomatenzucht zurück.

So bringt man die Blume zum Zittern
Mirren dozierte: „Eine Tomate ist eine bisexuelle Sache, verstehen Sie.“ Dann fügte sie hinzu, dass sie diese Entdeckung „ganz kürzlich“ gemacht habe, nachdem sie „ein Problem“ mit dem Anbau ihrer eigenen Tomaten hatte. Sie erklärte weiter: „Ich habe das ganz kürzlich nachgeschlagen, weil ich ein Problem mit meinen Tomaten hatte. Sie sind bisexuell, also muss man zu jeder Tomate, jeder Blüte gehen und sie zum Zittern bringen.“ Um auch ganz deutlich zu machen, wie das geht, zeigte die Oscarpreisträgerin genau vor, wie man die Finger dabei bewegen soll.

Helen Mirren zeigt, wie sie ihre Tomatenblüten stimuliert, um ein schmackhafteres Ergebnis zu ...
Helen Mirren zeigt, wie sie ihre Tomatenblüten stimuliert, um ein schmackhafteres Ergebnis zu erzielen.(Bild: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Fallen stoppt Mirren peinlich berührt
Fallon fühlte sich offensichtlich ziemlich unwohl mit der zweideutigen Demonstration und sagte: „Hören Sie auf damit. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich mache das ganz sicher nicht mit meinen Tomaten. Sie zu töten ist das eine, aber das ist etwas ganz anderes!“

Tomaten gelten als „vollständige Blüten“, weil sie sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane enthalten. Sie bestäuben sich oft selbst: durch Wind oder Insekten, die die Pflanzen erschüttern. Im Prinzip sind die Früchte damit zwittrig – also zweigeschlechtlich – und nicht bisexuell, wie Mirren behauptete.

Lesen Sie auch:
Helen Mirren gibt zu, dass sie ihr 80. Geburtstag zwar „ein wenig erschauern“ lässt, sie sei ...
Feiert 80. Geburtstag
Helen Mirren ist „Italienerin“ aus Überzeugung
26.07.2025
Wird 80 Jahre alt
Helen Mirren: Ihr Weg zur großen Film-Ikone
25.07.2025

Davon fühlt Mirren sich beleidigt
Unterdessen gab die britische Filmikone kürzlich zu, dass sie sich „beleidigt“ fühle, wenn Leute ihr sagen, sie sehe gut aus für ihr Alter. Die britische Zeitschrift „Best“ zitierte sie mit den Worten: „Ich fühle mich beleidigt! ‘Du siehst gut aus für dein Alter‘ ist herablassend. Ich hasse solche Kommentare.

Seien Sie gewarnt: Wenn Sie diesen Satz benutzen, werden Sie auf jeden Fall einen Dämpfer bekommen!“ Die ,MobLand‘-Darstellerin verabscheut ebenso den Ausdruck „würdevoll altern“, weil sie das Gefühl hat, dass sie das nicht tut. Mirren erklärte: „Ich altere überhaupt nicht würdevoll! Ich hasse diesen Ausdruck, weil er so klingt, als müsse man elegant und gelassen sein. Und nein, das bin ich nicht. Ich altere mit Spaß, mit Hingabe, aber nicht würdevoll. Wen interessiert schon würdevoll?“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.854 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
140.318 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
129.175 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1494 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1339 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1082 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Society International
US-Moderator geschockt
Helen Mirren stellt klar: „Tomaten sind bisexuell“
Nie wieder eingeladen!
Zoë Kravitz zerlegt Taylor Swifts Luxus-Bad!
Liebe im Nachruf
Clarkson: Verstorbener Ex liebte ihre Assistentin
„Gesundheits-Probleme“
Museum gestoppt! Sorge um Witwe von Karel Gott!
Wurde 2000 verspottet
Franziska van Almsick: Essstörung nie ganz weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf