Mysteriöses Signal aus dem All wiederholt sich

Unterschiedliche Signale aus dem All sind nichts Ungewöhnliches. Meist stammen diese von Satelliten oder kosmischen Ereignissen, wenn etwa zwei Sterne miteinander verschmelzen. Astronomen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben nun Radiowellen aufgefangen, die sich in einem regelmäßigen Muster wiederholen. Ein außerirdischer Kontaktversuch steckt aber wohl nicht hinter dem Phänomen.