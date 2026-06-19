Indonesien: Nashornweibchen soll befruchtet werden

Auf Borneo bereitet sich Aris Team daher schon seit Monaten darauf vor, „Pari“ so schonend wie möglich einzufangen und umzusiedeln: Die Tierschützer hoben Fallgruben aus, die sie bereits mit Rindern testeten. Auch die restlichen Abläufe wurden geübt, „damit das Tier nicht unter Stress gerät“, wie Ari sagte. Nach dem Einfangen soll „Pari“ in eine Einrichtung gebracht werden, wo sie vor der Eizellentnahme erst einmal beobachtet wird. Wenn die künstliche Befruchtung im Labor gelingt, soll das Nashorn-Baby wahrscheinlich von einem Leihmuttertier ausgetragen werden.