Selbst Hunde können in Kärnten königlich urlauben

Der Hotel- und Restaurantbetrieb Joainig am Wörthersee ist das beste Hundehotel Kärntens, bietet im Urlaub für die Vierbeiner sogar eigene Betten an. Bei der Auszeichnung von „hundehotel.info“ gab es fünf Pfoten, das kommt einem Fünf-Sterne-Hotel gleich. Vier Pfoten erhielt das Almdorf Seinerzeit in Patergassen, dort wird ein Hunde-Spa-Bereich angeboten.