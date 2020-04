Corona-Kinderbetreuung wird zum Polit-Zankapfel

Auch Gesundheitsexperte für raschere Schul-Öffnung

Martin Sprenger etwa, der Gesundheitsexperte war bis vor Kurzem Mitglied im Coronavirus-Krisenstab der Regierung, plädierte zuletzt dafür, Kindergärten und Schulen schon jetzt in zumindest drei Bundesländern wieder aufzusperren. Und auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) spricht sich für eine schnellere Öffnung der Schulen aus - er will „Teile von Schulen wieder hochfahren in Gebieten, in denen es weniger Infizierte gibt“. Der Unterricht soll etwa in Volksschulen einen Tag pro Woche in Kleinstgruppen wieder aufgenommen werden.